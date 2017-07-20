Киев, 21 июля, 2017, 00:58 — ИА Регнум. Раз уж все равно терять нечего, то можно, по крайней мере, надавить на два крупнейших оппозиционных СМИ. Под раздачу попали «Вести» и «Страна» — издания, в которых появляются материалы, отличающиеся отсутствием лояльности нынешней власти. К примеру, статьи о массовых суицидах в рядах украинской армии, о протесте Израиля против «проспекта Шухевича», о подозрениях в отношении глав правоохранительных органов по поводу совершения ими преступлений. И все это — только за один вечер.

Ceskatelevize.cz Президент Украины Порошенко

Оппозиционные СМИ объявляются (конечно же) «агентами Путина», потому что, не будучи «агентом Путина», не поддерживать действующую власть невозможно. Против таких «агентов» годятся любые средства. Главный военный прокурор, к примеру, открыто утверждает (еще до суда!), что «Вести» будут закрыты.

К чему ведет потеря властью сперва — реальной силы, а затем и адекватного восприятия реальности, читайте здесь: «Раз пошла такая пьянка»: Порошенко пошел вразнос с закрытием СМИ

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