Рыбинск, Ярославская область, 19 июля, 2017, 18:15 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области директор МУП «Теплоэнерго» Леонид Иванов покинул свой пост. Об этом сообщает рыбинская газета «В городе R».

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Причины увольнения в мэрии Рыбинска корреспонденту ИА REGNUM пояснить затруднились. Известно лишь, что Иванов подписал соглашение о расторжении трудового договора.

По некоторым данным, причиной увольнения стала ситуация вокруг заключения договора МУП «Теплоэнерго» с АО «ЯрОблЕИРЦ». Ошибки в выставленных счетах в июне привели к многочисленным жалобам жителей города, а руководство «ЯрОблЕИРЦ» обвинило в проблемах именно «Теплоэнерго».

Место Леонида Иванова займет Евгений Крылов. В администрации Рыбинска корреспонденту ИА REGNUM сказали, что приказ о его назначении еще не подписан, но это дело ближайших дней.

Евгений Крылов родился в 1972 году, получил специальность экономиста в ВЗФИ, работал в правительстве Севастополя, федеральном агентстве по управлению госимуществом. В 2016 году непродолжительное время работал заместителем директора ОАО «Рыбинскгорэлектросеть».