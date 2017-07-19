Тверь, 19 июля, 2017, 18:07 — ИА Регнум. XVIII межрегиональный молодежный фестиваль авторской песни памяти Юрия Визбора «Распахнутые ветра» пройдет с 21 по 29 июля в Осташковском районе Тверской области, на берегах озера Селигер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«За прошедшие годы мероприятие стало одним из известных культурных брендов Тверской области. Из года в год это яркое событие собирает на берегу озера Селигер начинающих и маститых авторов-исполнителей», — отметил губернатор Игорь Руденя.

В этом году в фестивале примут участие около 450 человек — знаменитые барды, представители клубов самодеятельной песни, индивидуальные авторы из Тверской, Московской, Смоленской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля.

На фестивале ведущие исполнители жанра откроют творческие мастерские. Своим опытом поделятся Юрий Лорес, Александр Ефремов, Эдуард Гиршов, Виктор Попов, Сергей Ильин, Елена Гудкова, Григорий Данской, Ксения Полтева, Владимир Гапонцев, Татьяна Вохмина, Сергей Рубашкин. Ирина Алексеева и Игорь Каримов представят программы из цикла «Биография: Дмитрий Сухарев и Александр Городницкий». Каждый мастер даст на фестивале сольный концерт. Также в программе — «творческие костры» и праздник Нептуна.

На протяжении всего мероприятия будет вестись дневник фестиваля. В лагере откроют пресс-центр, организуют ежедневный выпуск газеты.

Фестиваль авторской песни на Селигере «Распахнутые ветра» имеет статус межрегионального с 2001 года. Традиционно он проходит в формате творческой летней школы в условиях палаточного лагеря. Фестиваль проводится с целью развития творческих способностей молодежи и популяризации авторской песни. Мероприятие направлено на выявление талантливых исполнителей, юношеских и молодежных коллективов, работающих в жанре бардовской песни, повышение исполнительского мастерства исполнителей и коллективов, популяризацию творчества Юрия Визбора и основоположников бардовской песни.

Учредители фестиваля — правительство Тверской области, администрации Осташковского района и Осташкова.