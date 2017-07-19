Москва, 19 июля, 2017, 18:18 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на российских дорогах с участием автобусов по сравнению с 2016 годом. Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 19 июля, на совещании с членами правительства.

В автобусе

«Мы в 2011 году отменили лицензирование некоторых видов автомобильных перевозок, включая автобусные. И с этого времени неуклонно растёт количество ДТП с участием автобусов. У нас за первую половину этого года рост значительный по сравнению даже с прошлым», — сказал Путин.

Российский лидер попросил членов правительства оценить сложившуюся ситуацию и озвучить предложения по её изменению в ближайшее время.

Стоит отметить, что Министерство внутренних дел сообщило о снижении смертности в дорожно-транспортных происшествия на 10% в 2017 году.