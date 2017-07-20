Баку, 21 июля, 2017, 00:06 — ИА Регнум. По мнению Морнингстара, любой энергетический проект, в котором есть доля участия российских компаний, может попасть под новые санкции. Соответственно, в зоне риска оказывается и «Южный газовый коридор» (10% акций «Шахдениз-2», составляющей ЮГК, владеет «Лукойл»). В связи с этим Морингстар обращается к иранской теме, а конкретно к закону о противоиранских санкциях, под которые подпадали все иранские энергетические компании, за исключением (через внесение поправок) компании NIOC, которая принимала участие в проекте «Шахдениз». Поправки, указывает Морнингстар, были внесены специально для выведения «Шахдениза» из-под санкций, что в свою очередь выводило из-под удара долголетнюю практику США по энергетической безопасности. Так что происходит? Бывший посол США в Азербайджане пытается спасти активы «Лукойл»? Или все-таки политическую стабильность в Азербайджане?

lalabell68

Почему так случилось и как Азербайджан собирается «спасать энергетическую безопасность Европы», читайте здесь: Как проект «Южного газового коридора» стал операцией «Блеф»

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