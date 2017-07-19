Москва, 19 июля, 2017, 17:26 — ИА Регнум. Законопроект, существенно ужесточающий наказание за склонение к самоубийству, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Места лишения свободы

Поскольку объектами посягательств сегодня в основном являются несовершеннолетние с их неокрепшей психикой, предлагается ужесточить меры уголовной ответственности за совершение указанных преступлений, установив нижний предел лишения свободы — пять лет, а верхний — до пятнадцати лет, отметил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»).

Законопроект — пример того, как не следует заниматься законотворчеством, отметил депутат Юрий Синельщиков (КПРФ). Он обратил внимание на то, что закон, ужесточающий ответственность за склонение к суицидам, вступил в силу два месяца назад, и следовало бы для начала проанализировать правоприменительную практику. «Предлагаемые санкции являются явно завышенными», — считает коммунист. «Санкции явно неадекватные, на это обратил внимание и Верховный суд», — отметил парламентарий.

Принятый закон станет предупредительной мерой в некоторой степени, считает Синельщиков, перенос составов, их «утяжеление» упростит работу правоохранителей по доказыванию — «они этого не скрывают».

Существенно увеличивается наказание за склонение к самоубийству, если за ним последовала смерть человека, — от 5 до 10 лет (сейчас максимальная санкция — 5 лет) лишения свободы.

Если в результате такого склонения или содействия в убийстве погиб ребенок либо беременная женщина, то предлагается установить наказание в размере от 6 до 12 лет лишения свободы (сейчас — до 6 лет).

Кроме того, предлагается ввести дополнительное наказание, если склонение к самоубийству детей или беременных касалось двух и более лиц. Если они в результате погибли, то предлагается установить срок наказания от 8 до 15 лет лишения свободы.

Одновременно предлагается увеличить наказание за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства через распространение информации о способах самоубийства. За такое преступление срок лишения свободы предлагается поднять с максимальных 4 лет до «вилки» — от 5 до 10 лет лишения свободы.

Если призывы к самоубийству и информация о способах совершения самоубийства распространялась через интернет, то срок лишения свободы за такое преступление предлагается определить от 5 до 15 лет (сейчас до 6 лет) лишения свободы.