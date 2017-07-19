Архангельск, 19 июля, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Двум сотрудникам МЧС по Архангельской области предъявлены обвинения в совершении преступлений коррупционной направленности. Общая сумма полученного незаконного денежного вознаграждения составила 1 миллион 800 тысяч рублей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

По информации регионального следственного управления СК РФ, двум сотрудникам отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Архангельска ГУ МЧС России инкриминируется получение и вымогательство взятки в особо крупном размере, а также дача взятки группой лиц по предварительному сговору. Степень участия каждого в преступлениях выясняется.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемые выявили нарушения требований пожарной безопасности в одном из вузов Архангельска. И предложили руководству учебного заведения устранить проблему путем оплаты расчета пожарных рисков индивидуальному предпринимателю, находящемуся с ними в преступном сговоре. Это придало взятке в размере 400 тысяч рублей законный вид.

Кроме того, в 2015—2016 годах один из обвиняемых сотрудников МЧС потребовал у подчиненного передать ему взятку в размере 100 тысяч рублей как плату за принятие расчетов пожарных рисков по помещениям торгового центра и частного детского сада Архангельска. Расчеты были выполнены родственником подчиненного сотрудника. Последний согласился на дачу взятки, желая обеспечить беспрепятственное прохождение службы, а заодно помочь родственнику в бизнесе.

Обвиняемые в получении и даче взяток были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ России. Один из них уже признал свою вину и находится под домашним арестом. Второй же фигурант отказался признавать свои противоправные деяния и находится под стражей.