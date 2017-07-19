Луганск, 19 июля, 2017, 17:15 — ИА Регнум. Государственное унитарное предприятие ЛНР «Лугансквода» полностью прекратит подачу воды в пять городов ЛНР до завершения ремонтных работ на высоковольтной воздушной линии «Победа-Михайловка». Об этом сообщил 19 июля начальник смены Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС ЛНР подполковник службы гражданской защиты Юрий Гаранин.

Klv.lg.ua Будни предприятия «Лугансквода»

Ранее в «Луганскводе» сообщали, что до 28 июля предприятие сократит объемы подачи воды в некоторые города ЛНР из-за ремонта ЛЭП.

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«В связи с ремонтом высоковольтной линии 220 кВ «Победа-Михайловка» остановлены насосные станции Алчевского управления «Луганскводы». В результате чего будет сокращена подача воды потребителям в городах Стаханов, Кировск, Брянка, Красный Луч, Антрацит на 50−60%. В городах Алчевск, Перевальск, Артемовск, Зоринск и Славяносербск будет полностью прекращена подача воды до полного восстановления энергоснабжения», — проинформировал Гаранин.

Некоторые линии были повреждены в ходе обстрелов ВСУ, на других пройдет пройдет плановый ремонт. В МЧС добавили, что в связи с прекращением поставок воды в указанные населенные пункты «в системе ЖКХ действует чрезвычайная ситуация».