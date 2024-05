Астана, 19 июля, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Юристы американской фирмы Kobre & Kim известили суд Нью-Йорка о том, что намерены отказаться от дальнейшего участия в споре с «БТА банком» и акиматом (мэрией) города Алма-Аты, где они выступали в интересах казахстанского банкира Мухтара Аблязова, сообщил портал РАПСИ.

Kobre & Kim была нанята Аблязовым в июне 2016 года. Интересы олигарха в суде Нью-Йорка представлялДжонатан Дэвид Коган. Само дело называется так: City of Almaty, Kazakhstan and BTA Bank JSC, Plaintiffs, v. Mukhtar Ablyazov, Viktor Khrapunov, Ilyas Khrapunov, and Triadou SPV S.A., Defendants.

«Kobre & Kim намерена выйти из этого дела, потому что нам на протяжении многих месяцев не платили за проделанную работу, и теперь нам сообщили, что наш клиент, который ранее организовал оплату наших юридических услуг через некоторых членов семьи, не может или не будет обеспечивать условия оплаты в будущем», — говорится в уведомлении юриста фирмы Джонатана Когана, копия которого имеется в распоряжении РАПСИ.

Согласно документу, в общей сложности, банкиру было направлено семь счетов. При этом «г-н Аблязов никогда не оспаривал того, что нам причитаются деньги за работу, которая отражена в наших счетах», пояснили в Kobre & Kim.

По словам Джонатана Когана, ему стало известно о намерении Аблязова сменить команду юристов «с учетом расходов», но представитель банкира якобы сообщил ему, что этот вопрос пока откладывается, равно как и вопрос с оплатой услуг Kobre & Kim.

Спор в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка, в котором наряду с Аблязовым фигурируют бывший глава городской администрации Алма-Аты Виктор Храпунов и его сын Ильяс Храпунов, вызван подозрениями в отмывании похищенных в Казахстане денег.

Напомним, Аблязов работал в правительстве Казахстана в конце 1990-х годов: был министром энергетики, индустрии и торговли. В 2001 году он выступил одним из основателей оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана».

В 2002 году казахстанский суд признал Аблязова виновным в злоупотреблении служебным положением и приговорил к шести годам тюрьмы.

В 2003 году Аблязов был помилован в обмен на обещание не заниматься политикой.

В 2005 году он стал председателем совета директоров «БТА Банка», которым руководил до 2009 года, пока государство не объявило о национализации банка, подав иск против Аблязова.

Олигарх бежал из страны, получив политическое убежище в Великобритании. Впоследствии в британский суд из Казахстана поступили иски против Аблязова, некоторые его активы были заморожены. В 2012 году британский суд приговорил Аблязова к 22 месяцам заключения за дачу ложных показаний касательно его финансовых активов, затем он покинул Великобританию. Предполагается, что с момента своего бегства из Казахстана, Аблязов финансировал оппозиционные структуры в Казахстане и некоторые СМИ, которые критиковали правительство.

В июле 2013 года Аблязов был задержан во Франции. Его выдачи добивались Россия и Украина. В России Аблязов обвиняется в хищении 5 млрд долларов (310 млрд руб.), а на Украине — 400 млн долларов (2,4 млрд руб.).

7 декабря 2016 года специальный докладчик ООН по вопросу пыток Нильс Мельцерпризвал власти Франции не экстрадироватьАблязова из-за опасности, что в России его могут подвергнуть пыткам либо передать в Казахстан, где ему также могут грозить пытки. 9 декабря 2016 года Государственный Совет Французской Республики (высшая административная инстанция) отменил решение премьер-министра Франции о выдаче Аблязова в Россию и освободил его из-под ареста.

В Казахстане в июне 2017 года он был заочно приговоренк 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

18 июля 2017 года стало известно, что Интерпол исключил экс-председателя совета директоров казахстанского АО «БТА Банк"Мухтара Аблязоваиз списка лиц, находящихся в международном розыске.