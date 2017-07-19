Радио REGNUM: второй выпуск за 19 июля
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 июля, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
- Предать забвению: РФ ответит на решение Польши о сносе памятников советским воинам;
- Дорогое удовольствие: Госдума приняла закон о курортном сборе;
- Гражданский долг: в России принят ряд законов, касающихся вопросов гражданства;
- Сам ушёл или попросили: мэр Омска досрочно покинул пост;
- Метеочувствительность: граждане РФ рассказали, как на них повлияло аномальное лето.
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