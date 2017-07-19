Москва, 19 июля, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Законопроект о налоговых льготах для граждан, проживающих в Москве и подпадающих под программу реновации, Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 19 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Пименов. Лирическое новоселье. 1965

Документ предлагает освободить таких граждан от уплаты подоходного налога (НДФЛ) при получении в собственность новой квартиры.

«Равнозначная квартира по своей стоимости будет существенно выше стоимости той квартиры, в которой проживает человек, переселяемый в новое жилье. Для того, чтобы у этих людей не возникло никаких проблем с налоговыми органами и не возникла необходимость выплаты налога на доход, был внесен этот законопроект», — заявил в ходе пленарного заседания автор законопроекта, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Николай Гончар («Единая Россия»).

Документ также предполагает, что деятельность специально созданного для проведения программы Московского фонда реновации также не следует облагать налогом на прибыль организации. Все операции фонда также будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС).

По словам Гончара, законопроект потребует серьезных изменений при рассмотрении ко второму чтению.

«Законопроект вносился практически одновременно с основным законом о реновации, поэтому в нем учтена та терминология, которая была в законе к первому чтению. Так как закон был существеннейшим образом доработан ко второму чтению, в этот законопроект также придется внести соответствующие изменения», — отметил он.

О том, что документ будет изменен ко второму чтению, ранее уже сообщал глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). По его словам, депутаты стремились принять законопроект в первом чтении в весеннюю сессию, чтобы рабочая группа Госдумы по реновации во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым («Единая Россия») смогла заняться предметным изучением документа.

Между тем сам Толстой уже направил свои предложения по изменению документа ко второму чтению. Так, он предложил освобождать от НДФЛ услуги по помощи в переезде, которые получат участники реновации за столичный счет.

Кроме того, Толстой предлагает ввести новую норму о том, что срок владения имуществом будет складываться из количества лет, в течение которых находилась в собственности квартира в снесенном доме, и количества лет, в течение которых в собственности находилась квартира, полученная по программе реновации.

То есть владельцы квартир смогут обойти требования Налогового кодекса: им будет разрешено продавать их без уплаты подоходного налога, даже если они проживали там менее трех или пяти лет. При продаже полученной в рамках реновации квартиры сроки владения старым и новым помещениями «складываются».

Кроме того, по мнению Толстого, налоговые льготы должны распространяться и на денежные компенсации, которые получат граждане, которые предпочли получить денежную компенсацию, а не новую квартиру. Средства компенсации депутат предлагает не облагать НДФЛ, а установить по ним налоговый вычет.

Как заявила в ходе пленарного заседания глава комитета Госдума по ЖКХ и жилищной политике Галина Хованская («Справедливая Россия»), законопроект будет доработан за лето и представлен на рассмотрение Госдумы осенью.