Ульяновск, 19 июля, 2017, 16:22 — ИА Регнум. В Ульяновской области выявлены многочисленные нарушения законодательства о комплексной безопасности объектов с массовым пребыванием граждан.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как сообщили в областной прокуратуре, в Димитровграде органы МСУ уклоняются от проведения категорирования, оформления паспортов безопасности объектов продовольственного рынка. Вопреки требованиям закона, несмотря на наличие на территории муниципального образования 21 объекта с массовым пребыванием граждан, их проверки не планировались и не проводились.

Прокурорское вмешательство потребовалось также в связи с бездеятельностью Комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории МО «Кузоватовский район». По требованию прокурора Мелекеского района главой местной администрации организовано принятие мер к проведению обследования и категорирования базы отдыха «Дубрава», кафе «Подкова», парк-отеля «Д-Град».

Кроме того, проверками выявлено уклонение органов МСУ и хозяйствующих субъектов от оборудования мест массового пребывания людей необходимыми инженерно-техническими средствами.

В частности неисправность половины из 14 установленных на центральной площади города Инза видеокамер послужила поводом для внесения Инзенским межрайонным прокурором представления главе местной администрации. Ненадлежащее оснащение системами видеонаблюдения мест массового пребывания людей пресечено также прокурорами Майнского, Радищевского, Ульяновского, Павловского, Старокулаткинского районов.

Вскрыты факты бездействия местных администраций по принятию мер к обеспечению безопасности воспитанников и педагогов детских образовательных учреждений. Судом уже удовлетворены исковые заявления прокурора Димитровграда об обязании городской администрации, соответствующего управления образования и руководства муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений оборудовать 13 детских садов системами видеонаблюдения.

Прокурорами Вешкаймского, Инзенского, Цильнинского, Сурского районов приняты меры к побуждению местных администраций обеспечить надлежащее ограждение по периметру дошкольных и общеобразовательных организаций, исключить беспрепятственный доступ на их территорию.

Серьезные упущения вскрыты в сфере обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Например, акционерным обществом «ПАТП-1» не была проведена дополнительная оценка уязвимости автовокзала в Димитровграде.

Выявлены также и нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. В частности, в результате вмешательства прокурора Мелекесского района руководством Рязановского сельскохозяйственного техникума обеспечен беспрепятственный доступ к эвакуационным выходам. Инзенский межрайонный прокурор заставил администрацию Новодольского детского дома «Остров детства» принять меры к соблюдению периодичности осмотров и сроков перезарядки огнетушителей, проверки работоспособности систем пожарной автоматики, пресечению эксплуатации поврежденных электророзеток.

Выявлены факты ненадлежащей организации профилактической работы с иностранцами и лицами без гражданства, уклонения от ведения паспортов административных участков.

Всего в ходе данной проверки органами прокуратуры Ульяновской области выявлено более 175 нарушений законов, для устранения которых и наказания виновных внесено 59 представлений. К дисциплинарной ответственности уже привлечено 47 должностных лиц. В суд направлено 18 исковых заявлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь во время заседания президиума Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ заявил, что власти всех субъектов РФ не могут обеспечить должный уровень защиты мест массового пребывания людей.

По его словам, особую обеспокоенность вызывает ситуация с обеспечением антитеррористической защищённостью объектов. Во всех регионах прокурорами констатирован низкий уровень защиты мест массового пребывания людей, объектов образования, здравоохранения.

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