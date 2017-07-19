Москва, 19 июля, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Госдума намерена принять обращение к парламентам стран Европы, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламенту в связи с оскорблением памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв Холокоста и других преступлений против человечности, совершенных гитлеровцами и их пособниками в годы Второй мировой войны, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Советские солдаты с немецкими штандартами на Красной площади. Москва, 24 июня 1945 года

Госдума проводит синхронное с Кнессетом Израиля обсуждение обращения.

«Они (парламентарии Израиля) приступят к рассмотрению вопроса повестки в ближайшие три часа», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вместе с тем Госдума призывает «решительно осудить участившиеся в последнее время случаи уничтожения и осквернения памятников и мемориалов, воздвигнутых в честь воинов государств антигитлеровской коалиции, отдавших свои жизни за освобождение Европы от нацизма».

«Не может быть прощения тем, кто оскорбляет память солдат и офицеров Красной армии, партизан, бойцов Сопротивления, жертв Холокоста и других преступлений против человечности, совершенных гитлеровцами и их пособниками в годы Второй мировой войны», — говорится в документе.

«Гитлеровские палачи, на чьих руках кровь миллионов безвинных жертв, являются идейными вдохновителями тех, кто сегодня пытается нажить политический капитал, раздувая крайне опасные националистические и реваншистские настроения среди населения отдельных государств Европы, в частности Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Украины», — отмечается в документе.

«На наших глазах возрастает стремление беспринципных политиков переписать историю и пересмотреть итоги Второй мировой войны», — указывается в обращении. Иначе нельзя расценить, например, закрепление в Республике Польша в рамках «закона о декоммунизации» от 1 апреля 2016 года и недавно принятых Сеймом, Сенатом и подписанных президентом поправок к нему возможности сноса и демонтажа почти 500 памятников и мемориалов, воздвигнутых в честь воинов Красной армии — освободителей Польши, среди которых были русские, белорусы, украинцы, евреи, азербайджанцы, казахи, армяне, киргизы и другие представители советского народа-победителя, отмечается в документе.

«Решения, подобные кощунственному акту польских властей, в основе которого лежит желание принизить решающую роль Красной армии в освобождении Европы и всего мира от фашистских захватчиков, потворствуют преступной «логике» героизации нацизма и, как следствие, появлению в Европе молодого поколения, незнающего правды о самой страшной войне XX века. Там, где в качестве примера для подражания навязываются бандеровцы или прибалтийские «лесные братья», возникает питательная среда для терроризма, межнациональной и межрелигиозной вражды», — говорится в обращении.

Депутаты Государственной думы призывают европейских парламентариев объединить усилия по противодействию любым попыткам возрождения фашизма в любых его проявлениях и прославления гитлеровских палачей и их пособников; неукоснительно противостоять разрушению или осквернению памятников и мемориалов воинам, освободившим Европу от нацизма; включать в образовательные программы учебных заведений европейских государств правдивые материалы, отражающие решающую роль Красной армии в победе над нацизмом, уроки Холокоста, пагубность коллаборационизма и любых форм пособничества гитлеровским оккупантам и их современным последователям.

Государственная дума призывает парламенты европейских государств и международные парламентские организации предпринять все возможные меры, прежде всего, законодательного характера, для того, чтобы взаимоуважительное отношение к исторической памяти, уважение подвига миллионов людей, отдавших жизни за освобождение Европы от «коричневой чумы», служили прочной основой по-настоящему добрососедских цивилизованных отношений в нашем общем европейском доме, свобода которого завоевана нашими дедами и отцами. «Быть достойным памяти павших в борьбе с фашистскими захватчиками и их пособниками — святой долг и обязанность гражданина свободной Европы!» — заявляется в документе.

9 июня 2017 года состоялась встреча спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина и председателя Кнессета Израиля Юлия Эдельштейна, стороны обсудили принятую Сеймом Польши поправку в закон о запрете пропаганды коммунизма, которая позволяет снести более 200 памятников советским воинам-освободителям. Спикеры договорились о принятии Госдумой и Кнессетом заявлений, осуждающих этот закон.

Россия готовит ответные меры на решение Польши о сносе советских памятников, заявила ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Может быть, запросить МИД, они готовят, я знаю, меры, соответствующие сложившейся ситуации, с тем, чтобы они нас проинформировали, (какие) ответные меры», — сказала Матвиенко.

Президент Польши Анджей Дуда 17 июля подписал одобренные Сеймом поправки, согласно которым местные власти получат право принимать решение о сносе памятников «периода коммунизма».