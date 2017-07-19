Москва, 19 июля, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал документ, вносящий изменения в статью 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и представлении им отдельных выплат». Соответствующий документ опубликован в среду, 19 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

В тексте закона расширен список оснований, согласно которым российские военные будут лишены при увольнении единовременного пособия.

Так, выплат будут лишены военнослужащие, которые не прошли в установленном порядке обязательные химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических веществ, психотропных веществ и их метаболитов.

Кроме того, согласно закону, пособие не будет выплачиваться военным в связи с совершением административного правонарушения, связанного с потреблением наркотиков или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

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