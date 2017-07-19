Ярославль, 19 июля, 2017, 15:52 — ИА Регнум. В центре Ярославля начались работы по замене тротуарной плитки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Стоимость работ по двум контрактам составит около 102 млн рублей.

Замена плитки в Ярославле

Работы начались в рамках контракта «Выполнение работ по благоустройству территории и ремонту тротуаров автомобильных дорог в городе Ярославле в 2017 году». Его стоимость, согласно информации сайта госзакупок составила 56 млн рублей. Победителям признано московское ООО «ИнвестПромСтрой». Новая плитка произведена ярославским заводом «Сиян».

Согласно документации, плитку поменяют на тротуарах Которосльной набережной, улицах Первомайской, Почтовой, Волжском спуске, Советской площади, Советском переулке, Волжской набережной, улице Кирова, Андропова, бульваре на Революционной улице. Также там предполагается восстановление газонов, но на небольшие суммы.

Также планируется поменять гранитную плитку в сквере от Почтовой улицы до Волжской набережной (от Вечного огня до Успенского собора). Победитель этого аукциона пока не определен. Общая сумма контракта — 46,5 млн рублей.

Таким образом на замену плитки пойдет шестая часть транша Правительства Московской области для благоустройства зоны ЮНЕСКО (102,5 млн). Как сообщало ранее ИА REGNUM, московские власти выделили Ярославской области 600 млн рублей в качестве межбюджетного трансферта.

Значительная часть указанных тротуаров (кроме площадки у Успенского собора) находится в удовлетворительном состоянии.