Лингвист из Калуги за экстремизм отправится на исправительные работы
Калуга, 19 июля, 2017, 15:33 — ИА Регнум. 33-летний калужский лингвист приговорён судом к 320 часам обязательных работ. Об этом 19 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Калуги Александр Дмитриев.
По его словам, калужанин, испытывая неприязнь к православным соотечественникам, а также к гражданам ДНР и ЛНР и руководству России и РПЦ, в ноябре 2014 года разместил на своей личной странице в социальной сети видеофайл и тем самым, распространив свои взгляды, направленные на возбуждение ненависти и вражды.
И ходя подсудимый вину в совершении преступления не признал, но суд назвал убедительными, доказательства, представленные следствием.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году, по статье 282 УК РФ за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по национальному признаку, совершенные с использованием сети интернет, в калужском регионе к уголовной ответственности были привлечены восемь человек, а за первое полугодие 2017 года уже 11 человек.