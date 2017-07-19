Москва, 19 июля, 2017, 15:21 — ИА Регнум. К 2030 году Япония намерена увеличить долю атомной энергетики в выработке электроэнергии до 30% от общего объема генерации в стране. В этом случае доля безуглеродной энергетики (возобновляемые источники и мирный атом) в энергобалансе увеличится до 44%, а это позволит сократить выбросы парниковых газов на 26% от 2009 года, заявил в ходе панельной сессии «Безуглеродная энергия — энергия будущего» на «Астана Экспо-2017» в Казахстане советник Японского атомного промышленного форума Такуя Хаттори.

Seogan.ru Обследование с помощью робота реактора АЭС Фукусима-1

«Сейчас люди понимают важность ядерной энергии», — отметил Хаттори. Он добавил, что к концу 2017 года ожидается возобновление эксплуатации еще 10 атомных реакторов. Ежегодно покупка импортных угля и газа обходится Японии в 30 млрд долларов, сообщил Такуя Хаттори.

«В текущий момент, в условиях ограниченности доступа к энергоресурсам, из-за конкуренции с развивающимися странами региона и промышленно развитым Китаем, у Японии нет вариантов быстро получить доступ к дешёвой энергии для поддержания конкурентоспособности национальной экономики, — считает начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» Дмитрий Кумановский. — Проекты включения страны в большое азиатское энергокольцо для перетоков электроэнергии требуют длительного проектирования, строительства и изменения законодательной базы Японии. В такой ситуации расширение использования атомной энергии — это выход из ситуации. Произошедшая за годы простоя японских реакторов эволюция технических решений для повышения безопасности АЭС до постфукусимских требований позволяет безопасно эксплуатировать реакторы без риска повторения трагедии 2011 года. Кроме того, наличие специалистов в Японии, прошедших через негативный опыт Фукусимы, служит дополнительным источником уверенности, что все необходимые меры по предотвращению аварий будут своевременно приняты. Атом был и останется дешёвым и экологичным способом получения энергии для повышения уровня жизни граждан и развития экономики. Поэтому решение японских властей запустить ещё 10 реакторов можно только приветствовать».

Напомним, все атомные станции в Японии были остановлены для проверки после вызванной беспрецедентным цунами аварии на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года. К настоящему времени возобновлена работа лишь пяти реакторов. При этом Япония, остро испытывающая дефицит энергоресурсов (до остановки атомные станции страны вырабатывали около 30% электроэнергии), вынуждена импортировать менее экологичные виды энергоресурсов — уголь и газ.