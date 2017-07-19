Курск, 19 июля, 2017, 15:39 — ИА Регнум. В Курской области началась уборка зерновых, которые пережили летние ураганы, град и ливни. Аграрии всеми силами стараются спасти урожай, а тем временем в регионе стремительно дорожает сельскохозяйственная продукция.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

В Конышевском районе 18 июля прошел областной семинар по уборке зерновых, в котором приняли участие губернатор Курской области Александр Михайлов, главы районов, их заместители по вопросам АПК, главные агрономы и главные инженеры районов, руководители администрации области, федеральных и областных служб, агропромышленных компаний, фермерских хозяйств.

Убрать урожай аграрии должны с площади около 1 млн 20 тыс. гектаров. Средняя урожайность зерновых культур прогнозируется на уровне 41 центнера с гектара. Валовое производство зерна (пшеницы, ячменя и кукурузы) в 2017 году прогнозируется в объеме 4,5 млн тонн.

Страда началась на две недели раньше из-за неблагоприятных погодных условий. Влажность зерна в 2017 выше, чем в предыдущие года, но теперь с уборкой тянуть нельзя. Губернатор даже предположил, что убирать урожай придется круглосуточно, без отдыха.

Особое внимание будет уделено заготовке зерна на внутреннее использование для комбикормовой, мукомольной и хлебопекарной отраслей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за плохой погоды регион терпит такие убытки, что в двух районах пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации. В начале июля в Беловском и Дмитриевском районах из-за ливней, града и ураганов пострадали посевы сельскохозяйственных культур и многолетние насаждения. Площадь гибели растений составила более семи тысяч гектаров. Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству региона, составил более 227 млн рублей.

Пострадавшие посевы сразу же начали дополнительно обрабатывать и подкармливать. Зерноуборочные комбайны укомплектовывают оборудованием, с помощью которого можно убирать для уборки полеглых растений. По заверениям властей, хлеборобы делают все, чтобы снизить негативные последствия стихии. К слову, пока цены на хлеб в Курской области остаются на уровне 2016 года.

Режим «Чрезвычайная ситуация» действует до 21 июля. Главам районов к этому времени поручено максимально смягчить последствия ЧС. Также районы вместе с региональным комитетом агропромышленного комплекса готовят документы, которые затем направят в Минсельхоз, чтобы оценить ущерб сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Ранее Национальный союз агростраховщиков провел космический мониторинг посевов сельскохозяйственных культур по Центральному федеральному округу и сообщил, что в регионах снижаются показатели вегетационного индекса. При этом эксперты считают, что даже улучшение погоды уже не позволит собрать аграриям столько же урожая, сколько в 2016 году, и тем более поставить новые рекорды. Причиной стал перенос сроков сева, который уменьшил период созревания культур и приведет к понижению урожайности.

Плохая погода сказалась на разных отраслях сельского хозяйства — в том числе и на пчеловодстве. Пчелы не набирают необходимых запасов на зиму, потому что растения плохо цветут и выделяют мало нектара, сообщает «Такт-ТВ». В новом сезоне мед может сильно подорожать, рынку грозит нашествие фальсификата, только внешне похожего на настоящий мед.

Аномально холодное и дождливое лето привело к сильному подорожанию овощей и фруктов. В июне 2017 года килограмм картофеля стоит 37,4 рубля, хотя год назад его средняя цена составляла всего 18,82 рубля. Килограмм капусты — 41,5 руб., год назад — 27,7 руб. Лук репчатый стоит 37,24 руб. за килограмм (год назад — 27,31), свекла — 28,85 (27), морковь — 39,27 (35,5), чеснок — 237 (247), огурцы — 66,66 (61,7), помидоры — 115,2 (128,8). Килограмм замороженных овощей стоит 172,35 руб. — год назад он обходился курянам в 170 рублей.

Подорожали также и фрукты. Килограмм яблок сейчас стоит в среднем 85,25 руб. (год назад — 76), груш — 138,3 (111,5), апельсинов — 102,93 (68,06).

К слову, регион планирует наращивать объемы овощей и фруктов, выращенных в закрытом грунте, то есть в теплицах. В 2017 году должно появиться не менее 200 гектаров таких садов в хозяйствах Обоянского, Беловского, Курского, Фатежского районов. До 2020 года в Курской области намечено заложить до 1000 гектаров садов интенсивного типа. Производство тепличных овощей аграрии намерены увеличить до 11 тысяч тонн, то есть практически в два раза по сравнению с 2016 годом.