Барнаул, 19 июля, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Алтайкрайстат сегодня, 19 июля, обнародовал данные, свидетельствующие о росте среднедушевых денежных доходов населения региона. Сообщается, в частности, что по итогам января — июня 2017 года их общий объем составил 275 млрд. рублей: прирост по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 0,3%.

Светлана Шаповалова Работа в Алтайском крае

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«Во II квартале 2017 года реальные располагаемые среднедушевые денежные доходы выросли по отношению к I кварталу 2017 года на 13,5%», — отмечают статистики.

Также по их данным, в этом периоде наблюдается ускорение динамики роста среднедушевых денежных доходов: за II квартал 2017 года относительно I квартала 2017 года они увеличились на 14,4%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о 8,7-процентном росте среднедушевых денежных доходов населения Алтайского края по итогам января — февраля 2017 года Алтайкрайстат информировал в конце марта 2017 года. Существенно увеличился при этом объем вкладов населения в банках. По данным Министерства экономического развития Алтайского края, за 4 месяца 2017 года по отношению к 4 месяцам 2016 года он вырос в 4,6 раза.