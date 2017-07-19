Франкфорт, США, 19 июля, 2017, 17:07 — ИА Регнум. В американском штате Кентукки, который считается одним из самых угольных в стране, количество рабочих мест упало до минимума с 1898 года. Теперь местные чиновники и некоторые специалисты отрасли делают ставку на возобновляемые источники энергии как на отрасль энергетики, какая станет будущем экономики штата. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Гилберт Дейкин. Жажда. Конец смены (фрагмент). 1934

Дело в том, что еще 20 марта этого года в городе Луисвилл в Кентукки во время митинга под лозунгом «Шахтеры возвращаются» президент США Дональда Трамп заявил, что его администрация готовит новые меры к тому, чтобы спасти американскую угольную промышленность. В частности отмечалось, что эти меры необходимы, чтобы люди, занятые в угольной отрасли, не теряли работу.

Согласно докладу об энергетике и окружающей среде штата Кентукки, в 2016 году 24,2% шахтеров лишились своей работы. В результате количество рабочих мест в угольной отрасли упало до самого низкого уровня с 1898 года. Телеканал отмечает, что Трамп был прав в том, что угольная промышленность США страдает, но не согласно с ним, в том, чтобы возрождать эту отрасль.

Многие чиновники и представители отраслей энергетики все же делают ставку на «зеленые» источники. Например, Кайран Батраджи (Kiran Bhatraju), проживающий в Кентукки и являющейся гендиректором компании возобновляемой энергии Arcadia Power, ожидал, что общественность негативно воспримет, когда старые и пустые угольные шахты будут использовать под солнечные фермы. Однако реакция людей оказалось положительной. По словам Батраджи, и мэр города Пикевилл, и местные политики, и люди, занятые в угольной отрасли, рады появлению новых рабочих мест в отрасли возобновляемой энергетики. Так, шахтеры будут проходить переобучение и смогут снова работать.

Кроме того, представитель компании East Kentucky Power Cooperative (EKPC), которая обеспечивает электроэнергией более 530 тыс. домов в штате, заявил, что угольная промышленность всегда будет иметь место в истории и культуре Кентукки, но это не должно помешать изменению энергетики и экономике штата. В компании подчеркнули, что новые технологии сделают доступными для многих энергоисточники.

Совсем недавно 90% электроэнергии, которую поставляла EKPC потребителям, производилась благодаря угольной отрасли. По итогам 2016 года этот показатель сократился до 70%. Сейчас также компания занимается установкой 33 тыс. солнечных панелей как для бытовых потребителей, так и для бизнеса. В EKPC называют это «покупательским спросом», заявляя, что потребители ищут более «экономически эффективные и надежные» энергоисточники. Имеются также планы по строительству крупнейшей в штате солнечной фермы, благодаря которой многие шахтеры, оставшиеся без работы, снова смогут трудоустроиться.

В то же время многие специалисты признают, что государственные нормы и стандарты по выбросам СО2, принятые при Бараке Обаме, сыграли значительную роль в падении угольной промышленности, на которую всего три года назад приходилось более 90% электроэнергии в Кентукки. Об этом заявил профессор из местного университета геологии Джеймс Хауэр (James Hower). Правда, он также отметил, что на самом деле угольная отрасль страны столкнулась с серьёзными вызовами еще 30 лет назад. Среди таковых профессор назвал конкуренцию со стороны Китая, повышение доступности природного газа, сокращение запасов самого угля, а также другие проблемы отрасли. Хауэр подчеркнул, многие шахты в Кентукки были построены еще в 50-х или 60-х годах и рассчитаны на 20 лет, однако их срок службы продлевали, часто не проводя модернизацию.

Ранее ИА REGNUM писало, что американские производители угля в последние несколько лет попали под прицел целого ряда структурных и циклических факторов, которые сильно ударили по потреблению и вынудили искать защиты от банкротства в течение 2015−2016 годов. Одним из основных факторов является то, что уже несколько лет существует проблема избыточной добычи угля. На протяжении 2014−2015 годов добыча этого энергоносителя постепенно наращивались, а теплая зима 2015−2016 года толкнула угольную отрасль страны в кризис. В течение этого периода производство на угольных станциях упало на 23% по сравнению с зимой 2014−2015 года. В это же время как газовая генерация потеряла только 12%.

Второй фактор связан с проблемой изменения климата и токсичных выборов от угольных электростанций, все это влияет на структурный сдвиг в плане получения энергии от сжигания угля. Дело в том, что федеральное правительство США приняло целый ряд нормативных документов по сокращению выбросов углекислого газа и токсичных загрязнений воздуха. Это в итоге привело к закрытию многих более старых и менее эффективных угольных электростанций. Так, число действующих угольных электростанций в США снизилось с 600 штук в 2010 году до примерно 300 — в 2016 года, о чем свидетельствуют данные ежемесячного отчета Управления энергетической информации США за сентябрь 2016 года. Незаметно для угольной отрасли не прошла и сланцевая революция. Она как бы разблокировала огромное количество дешевого газа и предложила производителям электроэнергии более чистый и «гибкий» в плане процесса добычи энергоисточник. Это способствовало ускоренному переходу с угля на газ. В результате генерация от газа выроста с 2010 года на 45%. В период с января по июль 2010 года газовая генерация достигала 546 ТВт часов, за тот же период 2016 года она составила 808 ТВт часов.