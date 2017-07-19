Бийск, Алтайский край, 19 июля, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Реликтовый ленточный бор в Бийске вновь стал причиной конфликта защитников природы и любителей спорта. Первые полагают, что лесопарковой зоне, значительную часть которой занимают водоохранная и санитарно-защитная зоны, нужно придать статус особо охраняемой природной территории. Тогда как спортсмены и некоторые заинтересованные лица не видят ничего страшного в том, чтобы заасфальтировать городской лес квартала АБ под лыжероллерные трассы. Накануне строительства третьей очереди этих трасс прокуратура подала в суд на строителей. Причем на электронную почту члена Алтайского отделения Русского географического общества Сергея Белоконя, давно и открыто выступающего в защиту леса, стали поступать письма угрожающего характера. Об этом общественник написал на своей странице в соцсети и опубликовал текст послания и суть угроз, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Природа Алтайского края

«Прокуратура отреагировала после начала строительства. В лесу всё было сделано в 4 дня после письменной просьбы Нонко (бывший мэр Бийска, недавно скоропостижно покинувший пост, прим. ИА REGNUM ) проспонсировать это безобразие. Мы только поймали за руку. Причём три раза, три раза вызывали полицию и останавливали стройку», — пояснил Серей Белоконь.

Впрочем, судя по другим комментариям эколога, его больше беспокоит новая информационная политика местных СМИ в этом вопросе. В частности речь идет о газете «Бийский рабочий» («БР»), редакция которой ранее неоднократно публиковала проблемные статьи, информируя о парковках в водоохранной зоне, мусорящих в лесу отдыхающих и экстремальщиках (джиперах и велосипедистах), которые приспособили, было, городскую лесную территорию под полигон для своих гонок и трюков. В пример Сергей Белоконь привел недавнюю информацию «БР», которая, по его мнению, призвана сформировать теперь положительное отношение бийчан к вырубке и активному преображению лесопарковой зоны.

«Проблема решится со строительством третьей очереди асфальтированных лыжероллерных трасс. Как говорят сами горожане, прокладка первых двух дорожек существенно преобразила лесопарковую зону АБ: благодаря развитой инфраструктуре квартал 99 пользуется небывалым спросом», — заявлено в статье «БР».

Далее со ссылкой на мнение «большинства горожан» редакция газеты уверяет, что «лесопарк на территории города — настоящий подарок природы, а лыжероллерные трассы — одна из самых солидных спортивных площадок наукограда, поэтому жители охотно гуляют и занимаются спортом на построенных дорожках».

В поддержку этого приведено также мнение директора деревообрабатывающей компании ООО «Леспромэкспорт» Данил Голотвина, который прямо заявил: «Сам человек своим присутствием также вредит природе, самое элементарное — он вытаптывает молодую поросль, препятствуя омоложению леса. Одна из мер решения данной проблемы — устройство дорожно-тропиночной сети, которая уменьшит негативное воздействие отдыхающих».

И хотя мнение самого Сергея Белоконя тоже приведено на страницах «БР», сам он укоряет нового собственника издания — депутата Госдумы Александра Прокопьева в политике двойных стандартов.

«Печально, с одной стороны А. Прокопьев помогает лесу, загораживая его от автобыдла (известно, что ранее депутат поспособствовал установке в лесопарковой зоне шлагбаумов, прим. ИА REGNUM ), с другой, через свои аффилированные СМИ, гробит его», — сожалеет Серей Белоконь.

Напомним, «Бийский рабочий» входит в состав «Сибирской медиагруппы», принадлежащей компании «Эвалар».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, бездумное уничтожение леса пытаются остановить и в Симферополе. Общественники выступают против вырубки 2 гектаров, которые местные чиновники хотят пустить под нож для строительства Соборной мечети.