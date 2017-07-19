Рыбинск, Ярославская область, 19 июля, 2017, 13:49 — ИА Регнум. В Рыбинском районе Ярославской области вновь заработал закрытый после вспышки инфекции детский лагерь «Черная речка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщило руководство лагеря.

Rechka-yar.ru Лагерь «Черная речка»

В начале июля работу частного детского лагеря «Черная речка» приостановили из-за вспышки острой кишечной инфекции. У одного из воспитанников была обнаружена норовирусная инфекция, а пятерым детям поставили предварительный диагноз «острая кишечная инфекция». Власти региона приняли решение о прекращении работы второй смены в «Черной речке» и вывозе детей к месту проживания. Проверкой лагеря занялись региональный следственный комитет, прокуратура области и Управления Роспотребнадзора по Ярославской области.

Проверка ярославского Роспотребнадзора выявила наличие в лагере бактерии группы кишечных палочек. 13 июля судебные приставы приостановили работу лагеря на 30 суток

«14 июля Рыбинский городской суд снял ранее наложенные ограничения. Мы исправили все недостатки, на которые нам указал Роспотребнадзор, предупредили все контролирующие органы и с 17 июля дети заехали. Сейчас в лагере отдыхает около 400 детей из Ярославской области», — сказала корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор санатория «Черная речка» Екатерина Выставкина.