Обнинск, Калужская область, 19 июля, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина Калужской примет участие в создании отечественной системы управления авиахимработами, сообщает 19 июля корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Путин на МАКС-2017

Одним из этапов проекта станет запуск в серийное производство полевых авиационных комплексов сельского хозяйства, включающих в себя специализированный самолёт для проведения авиахимработ Т-500. Эта разработка является наглядным примером трансферта военных технологий в гражданский сектор.

Самолет Т-500 выполнен с применением новейших авиационных технологий. Планер самолёта полностью создан из полимерных композиционных материалов методом горячего формования, что позволяет эксплуатировать воздушное судно в регионах с жарким климатом. Остекление из высокопрочного материала поликарбоната дополнительно имеет покрытие, защищающее пилота от воздействия факторов внешней среды. Форсуночная система опрыскивания рассчитана под современную технологию ультрамалообъемного опрыскивания, позволяющую проводить эффективную обработку для обработки лесов от вредителей при минимальном использовании химикатов.

Помимо этого Т-500 может использоваться, для обследования промышленных объектов, ликвидации разливов нефтепродуктов, воздействия на гидрометеорологические явления. В настоящее время выпущен первый самолёт, который совершит дебютный полет на «МАКС-2017» 23 июля 2017 года.

Пилотный проект по созданию всероссийской системы управления авиахимработами будет реализован на территории Татарии. Также готовность принять участие в проекте подтвердил и Пермский край.

«Поддержка, оказываемая проекту со стороны Минпромторга Российской Федерации и ГК «Ростех», даёт уверенность, что запланированный нами выпуск 60 комплексов в год — абсолютно реальная задача. Заинтересованность в приобретении «ПАК-СХ» уже выказали ряд российских регионов и зарубежные заказчики, в том числе из Алжира, Португалии и Анголы», — заявил генеральный директор Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина Андрей Силкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, порядка 24,5% составила доля выручки Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина от реализации гражданской продукции в структуре доходов по итогам 2016 года. Это лучший показатель среди 22 предприятий оборонно-промышленного комплекса Калужской области. В планах предприятия 2017 года — довести выручку от продукции гражданского назначения до 1,4 млрд рублей, что составляет более 20% в общем объеме.

Так, ОНПП «Технология» на 2,3% увеличило выпуск изделий остекления для железнодорожного транспорта, также на 10,6% вырос объем продаж изделий из полимерных композиционных материалов для гражданской авиации и космической отрасли, на 2,4% — продукции для металлургии и атомной промышленности.

Президент России Владимир Путин в рамках официальной программы МАКС-2017 познакомился с новым проектом по созданию всероссийской системы управления авиахимработами и производству полевых авиационных комплексов сельского хозяйства. Владимир Путин осмотрел специализированный самолёт Т-500, размещенный на экспозиционной площадке ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина. Президент России отметил важность и актуальность проекта для сельского хозяйства и пожелал удачи в его реализации.