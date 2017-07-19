Чебоксары, 19 июля, 2017, 13:15 — ИА Регнум. В Вурнарском районе Чувашии на грунтовом могильнике обнаружены захоронения воинов. В могилах также нашли предметы вооружения — меч, кинжал, копья, метательные дротики, стрелы, топор, сообщили ИА REGNUM в администрации района.

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В июле на Сендимиркинском грунтовом могильнике были возобновлены археологические раскопки, которые проводят с 2012 года Чувашский государственный институт гуманитарных наук совместно со студентами Мордовского государственного пединститута им. Евсевьева. Если в прошлые годы на могильнике, находящемся на мысе между оврагами вблизи деревень Буртасы и Сендимиркино, были обнаружены женские и детские погребения, то в прошлом году и на этот раз были обнаружены и мужские.

«Это были настоящие воины, которых захоронили вместе с предметами вооружения. Это меч, кинжал, копья, метательные дротики, стрелы в колчанах, топор. Кроме того, найдены красивые украшения: бусы, уздечные наборы, застежки, пряжки и др. Вместе с людьми были и горшки — предположительно, наполненные едой», — говорится в сообщении.

Ожидается, что осенью будут известны результаты их содержания: исследование проведёт Институт почвоведения Российской Академии наук. По остаточному содержанию фосфора ученые выяснят, что на самом деле содержалось в горшках.

Артефакты, которые были раскопаны археологами, датируются II—III веками нашей эры. Они указывают на начало формирования мордовского этноса на территории Чувашии. Археологи предполагают, что это крупный могильник, на котором были похоронены древние предки мордвы. Начиная с 2012 года, были изучены 73 погребения, в текущем году — девять. Общая площадь раскопок составила 1200 кв. метров.

Напомним, в этом году в Чебоксарах поисковики исследуют объекты времен Великой Отечественной войны, находящиеся на территории поселка Октябрьский (Заволжье). Полевые фортификационные сооружения, вероятнее всего, являются частью оборонительного рубежа, возводившегося в декабре 1941 — январе 1942 года на территории Среднего Поволжья.

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