Москва, 19 июля, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Более половины граждан Российской Федерации почувствовали погодные аномалии текущего лета, негативно сказывающиеся на их самочувствии и настроении. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Винсент Ван Гог. Сеятель при заходящем солнце (фрагмент). 1888

«Аномалии погоды этим летом заметили более половины россиян (58%), причем как в мегаполисах, так и в сельской местности — эта доля превышает 50%, равно как и в большинстве федеральных округов (исключения — Северо-Кавказский и Сибирский ФО)», — говорится в сообщении.

Кроме того, 73% опрошенных согласны с тем мнением, что погода летом-2017 сильно отличается от показателей прошлых лет, прежде всего, чрезмерным обилием осадков. Низкую температуру в регионах отметили 52% опрошенных, тогда как о жаре заявили лишь 18% респондентов.

«По словам 63% россиян, отмечающих аномальные погодные явления, они ощутили их влияние на себе», — говорится в сообщении.