Пекин, 19 июля, 2017, 12:53 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны КНР опубликовало заявление, согласно которому эскадра китайских кораблей, задействованных в совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие — 2017», войдет в акваторию Балтийского моря 21 июля.

Константин Крыжицкий. Балтийское море. 1897

В заявлении оборонного ведомства подчеркивается, что корабли ВМС НОАК впервые в истории войдут в акваторию Балтики. Китайские моряки совместно с российскими военнослужащими отработают сразу несколько учебно-боевых задач, в том числе защиту грузовых судов и отражение атак террористов, пишет «Чжунго синьвэнь».

В маневрах будут задействованы более 10 кораблей, в том числе китайский ракетный эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчэн» и корабль обеспечения «Луомаху», а также более 10 самолетов и вертолетов.

«Балтийское море является важнейшей транспортной артерией для России и Европы, именно здесь наши моряки могут повысить боевую подготовку и получить новые навыки по защите грузовых судов, которые могут пригодиться Китаю при реализации проекта «Морского шелкового пути». Уверен, что совместные учения будут интересны как российским морякам, так и китайским военнослужащим», — заявил военный эксперт Ли Цзэ.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, эскадра кораблей ВМС НОАК провела учения в акватории Средиземного моря, куда китайские корабли прибыли для дальнейшего следования в Балтийское море, где военнослужащие НОАК примут участие в совместных учениях с российской стороной.