Москва, 19 июля, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Россия готовит ответные меры на решение Польши о сносе советских памятников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Александр Дейнека. Солдат в плащ-палатке (фрагмент). 1942

«Может быть, запросить МИД, они готовят, я знаю, меры, соответствующие сложившейся ситуации, с тем, чтобы они нас проинформировали, (какие) ответные меры», — заявила Матвиенко.

По ее мнению, РФ должна адекватно отреагировать «не просто нашими заявлениями, нашими возмущениями, нужны и соответствующие меры».

Вместе с тем в повестку Госдумы включен вопрос об обращении к европейским парламентам по вопросу сноса памятников советским воинам. Обращение будет приниматься синхронно вместе с израильским Кнессетом.

«Это впервые такой формат в этом созыве», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), указав на то, что документ вносится на рассмотрение нижней палаты парламента лидерами четырех думских фракций и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Президент Польши Анджей Дуда 17 июля подписал одобренные Сеймом поправки, согласно которым местные власти получат право принимать решение о сносе памятников «периода коммунизма».