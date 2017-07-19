Ярославль, 19 июля, 2017, 12:32 — ИА Регнум. 19 июля Ефремов был включен в состав муниципалитета взамен выбывшего Павла Дыбина, зампреда городского парламента и и. о. председателя. «Единая Россия» предложила сразу избрать Артура Ефремова заместителем председателя. Неожиданно конкуренцию ему составил другой единоросс — Сергей Выржиковский. Его кандидатуру предложил депутат Евгений Мясников.

City-yaroslavl.ru Артур Ефремов

Выборы зампреда проходили путем тайного голосования. За Выржиковского проголосовали 5 депутатов, за Ефремова — 23. 1 депутат испортил бюллетень. После победы Артура Ефремова депутаты избрали его исполняющим обязанности председателя.

«Я свое время рабочее полностью выделяю на работу в муниципалитете. С каждым из вас готов встречаться. 8 часов буду работать здесь, в оставшееся время работать в округе. Время покажет результаты работы», — сказал и. о. председателя муниципалитета Артур Ефремов.