Ярославль, 19 июля, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Департамент финансов Ярославской области не разместил информацию о состоянии государственного долга по состоянию на 1 июля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Статистика состояния госдолга входит в обязательную отчетность региональных депфинов и публикуется на официальном сайте ежемесячно.

Деньги

В течение последних лет департамент финансов Ярославской области публиковал статистику в течение трех рабочих дней после 1-го числа очередного месяца. 19 июля данные не опубликованы.

В самом департаменте корреспонденту ИА REGNUM подтвердили факт отсутствия сведений, но пояснить причины либо предоставить информацию о состоянии долга на 1 июля не смогли.

Не исключено, что это связано с резким ростом госдолга. Согласно приказу регионального депфина от 22 мая 2017 года, принято решение о выпуске облигаций Ярославской области на 10 млрд рублей. Облигации входят в состав госдолга.

На 1 июня госдолг составлял 38,1 млрд рублей, из них 11,9 млрд приходились на облигации. Если они добавились к ранее принятым обязательствам, госдолг на 1 июля мог вырасти до 48 млрд. Можно предположить, что решение об эмиссии принято с целью возврата бюджетного кредита, который был получен год назад на сумму 10,2 млрд рублей. Одним из условий кредита был отказ региона от наращивания долга. Однако, пока средства от размещения облигаций не получены, в отчетности должен фигурировать и облигационный заём, и бюджетный кредит. После же получения средств кредит будет погашен, и госдолг вернется в нормативные рамки. Эксперты ИА REGNUM полагают, что в связи с этим и не публикуются данные.

ИА REGNUM ожидает ответа от департамента финансов области по данной ситуации.