Барнаул, 19 июля, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Читайте также: Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» стартует в Барнауле

Сайт Атайского края Игорь (Гарик) Сукачев на Шукшинском кинофестивале

«Мой фильм начинается с того, что герой прилетает в Барнаул и едет в сторону Сросток, а вокруг желтые поля с копнами сена, огромные подсолнухи, работают люди на тракторах и комбайнах», — пояснил автор.

Игорь Сукачев также отметил, что о работе над фильмом говорить трудно.

«Здесь, на Алтае, живут удивительные люди, нам посчастливилось встретиться и работать вместе с совершенно самоотверженными людьми. Примеров такой работы — просто тысячи. В Белокурихе нам для съемок нужен был самолет Ан-2, известный всем «кукурузник». Нам в этом помогли: разобрали ограду музея под открытым небом, где стоит старый железнодорожный состав и Ан-2, выкатили самолет, поставили так, как было нужно. При этом еще сказали, что, к сожалению, двигатель именно этой машины сняли на запчасти, потому что он был в хорошем состоянии, а такие самолеты еще летают», — поделился впечатлениями автор.

По словам Игоря Сукачева, аналогичную самоотверженность и готовность помогать в свое время продемонстрировали и жители Керчи, когда там снимался фильм «Дом Солнца».

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«Тяжелые условия, люди живут трудно, но на съемки большой сцены, которую снимали четыре дня в городском саду, пришли, откликнувшись на наше приглашение, около шестисот человек. И здесь происходило то же самое — удивительные люди сопровождали нас и в Алтайском крае, и в Республике Алтай», — подчеркнул Игорь Сукачев.

Он признался, что встречи с добрыми, бескорыстными и готовыми прийти на помощь людьми помогают ему жить и работать дальше.

По наблюдениям Игоря Сукачева, Алтайский край с его полями, лесами и дорогами производит впечатление ухоженной земли, о которой заботятся, на которой работают. Колоссальное впечатление произвела на него дорога — серпантин на Белокуриху-2.

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«Думаю, через несколько лет он станет еще красивее: на склонах вырастет трава, и он станет неотразимым. Сейчас он новый, яркий, красивый, а через несколько лет этот серпантин станет просто прекрасной частью природного пейзажа», — считает Игорь Сукачев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь (Гарик) Сукачев уже признавался, что всем своим друзьям советует побывать на Алтае. А лично ему больше всего нравятся Алтайские горы и Чуйский тракт.