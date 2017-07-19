Ярославль, 19 июля, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля 19 июля отклонил проект решения о формулировке вопроса местного референдума, предполагающего возвращение прямых выборов мэра города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

С инициативой провести такой референдум выступило региональное отделение партии «Яблоко». Лидер регионального отделения Олег Виноградов пришел на заседание, однако депутаты не захотели давать ему слово. Это произошло после личного вмешательства мэра Владимира Слепцова, который заявил, что хочет послушать позицию инициатора вопроса. Виноградов воззвал к совести депутатов.

«Вот вы назначили уже 3-го мэра. Ни один из них даже близко не имеет поддержки жителей, которой обладали Виктор Волончунас и Евгений Урлашов. Вы лишили город будущего, потому что участие жителей очень важно. Я считаю, что вы, депутаты муниципалитета присвоили себе право за свой народ избирать мэра. Наш народ умнее всех нас вместе взятых. Вы сказали, что областной закон лишил вас этого права. Но областной закон — это не Господь Бог», — заявил с трибуны Олег Виноградов.

Виноградову ответил мэр Ярославля Владимир Слепцов.

«Неужели будущее в городе определяют выборы? Будущее определяет та динамика, которая есть. Вы избрали в 2012 году мэра. Вот результат, который мы получили. Решение принято президентом, чтобы назначить сюда Дмитрия Юрьевича (Миронова — врио губернатора области — ИА REGNUM ), чтобы ситуацию поправить. Неужели вам хочется в городе войны? Нужна созидательная работа. Я бы желал, чтобы все принимали участие в развитии города», — сказал Владимир Слепцов.

Позиция депутатов заключается в том, что решение вопроса о способе избрания мэра — не их компетенция. Соответствующий закон приняла региональная дума. Председатель комиссии по законности Олег Ненилин сказал, что вопрос политизируется искусственно.

«Я напомню, что в 2013 году такой вопрос активисты партии «Гражданская платформа» пытались вынести этот вопрос на уровень областного суда — безрезультатно. Сейчас это напоминает предвыборную кампанию. Не совсем корректно пытаться с трибуны упрекнуть нас в принятом решении, исходя из целей предвыборной кампании», — заявил Олег Ненилин.

В итоге большинство депутатов отклонили предложение о формулировке вопроса, выносимого на местный референдум.