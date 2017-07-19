Ярославль, 19 июля, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Строительство кинотеатра в центре Ярославля на территории объекта культурного наследия незаконно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре города Ярославля.

Wikimedia.org Сретенская церковь в Ярославле

Департамент архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля в апреле 2015 года выдал разрешение на строительство кинотеатра на улице Кирова в центре Ярославля. Место, где его должны были возвести, находится на территории объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой города Ярославля, XI—XVII веков», в границах объекта культурного наследия федерального значения достопримечательное место «Исторический центр города Ярославля» и в границах объекта всемирного наследия Ярославля.

«Прокуратурой Ярославля установлено, что проектные решения на момент выдачи разрешения на реконструкцию от 30.04.2015 не соответствовали режимам использования, проектирования и строительства на территории достопримечательного места. Кроме того, отсутствует согласование раздела по обеспечению сохранности достопримечательного места с Министерством культуры РФ», — сообщает директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Дмитрий Турбин.

Прокуратура города внесла представление в мэрию Ярославля. В числе нарушений, которые отмечены в представлении — превышение предельной высоты здания кинотеатра на 3 метра. Высота четверика Сретенского храма, расположенного в 20 метрах от здания будущего кинотеатра, 10 метров. Таким образом, здание кинотеатра будет превышать основной объем храма. Кроме этого проект ООО «МАПИ» нарушал норму остекления здания, пытаясь сделать весь фасад из стекла.

«Мэрия города удовлетворила наше представление. Недавно прошло совместное совещание, где сторону мэрии представлял директор департамента архитектуры и земельных отношений Александр Скворцов. Мэрия пообещала, что все дальнейшие действия по строительству здания будет согласовываться с Министерством культуры. Теперь ждем от администрации города официального ответа», — сказал корреспонденту ИА REGNUM прокурор города Ярославль Игорь Мокичев.