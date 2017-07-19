Санкт-Петербург, 19 июля, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ признал не соответствующими Конституции отдельные положения российского закона о миграционном учёте. Такое постановление было вынесено 19 июля по результатам рассмотрения жалобы американских волонтёров-мормонов, которых выдворили из России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ksrf.ru Конституционный суд РФ

Миссионеры-мормоны из Соединенных Штатов Америки Ворден Нэфэноил Джозеф и Олдхем Паркер Дрэйк прибыли в Россию в качестве волонтеров по приглашению религиозной организации «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней».

Принимающая сторона представила сведения для их постановки на миграционный учет по месту нахождения организации в Самаре, а поселились они в квартире по другому адресу, в связи с чем полицейские составили протокол об административном правонарушении. После судебных разбирательств американцев оштрафовали и выдворили из России около года назад.

Суды ссылались на часть 1 и пункт 2 части 2 статьи 20 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». По мнению же заявителей, в правилах и условиях постановки на миграционный учет имеется неопределенность — иностранцы не понимают, где именно они должны становиться на учет, по месту работы или жительства, а это противоречит статьям 2, 18, 45 (часть 1) и 46 (часть 1) Конституции РФ.

Конституционный суд отметил, что иностранцы и лица без гражданства в России находятся под защитой российской Конституции. Но содержание понятия «место пребывания» в законе о миграционном учёте расширено по сравнению с тем, как оно определено в других законах, так как включает помимо жилых помещений и другие учреждения и организации, например, место работы.

«Законодатель должен был учесть устоявшееся в российской правовой системе понимание места пребывания (сопряжено именно с временным пребыванием не по месту жительства) или выразить его специфику в законе более чётко. А при неопределённости закона иностранный гражданин подвергается риску привлечения к юридической ответственности, несмотря на то, что он лишён возможности осознавать противоправность своего поведения», — считает суд.

Поэтому оспоренные гражданами США нормы не соответствуют статьям 2, 18, 45, 46 Конституции РФ. Теперь законодатель должен устранить неопределенность в законе. До этого момента оспоренные номы не могут обязывать иностранцев, вставших на учёт по месту приглашающей организации, вставать на учёт по месту жительства. Во всех иных случаях иностранцы должны вставать на учёт по месту фактического проживания.

КС также подчеркнул, что, когда суды решают, привлекать ли таких лиц к административной ответственности, они должны учитывать, мог ли зарубежный гость осознавать, что реальное место его пребывания не совпадает с тем, что указано в данных миграционного учёта. Решения по делам американских заявителей будут пересмотрены.

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