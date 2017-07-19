* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Грозный, 19 июля, 2017, 11:01 — ИА Регнум. В Мосуле задержан 4-летний ребенок, которого вывез туда его отец, воевавший в рядах боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С просьбой о помощи в возвращении мальчика из Ирака на родину обратилась в прокуратуру Чечни его мать Залиха Ашаханова.

Ребенок с оружием

По словам женщины, ребенок был тайно от нее вывезен ее мужем в октябре 2015 года в Сирийскую Арабскую Республику. Найти его самостоятельно женщине не удалось. О том, что ребенок находится в зоне боевых действий в Мосуле, Ашаханова узнала из видеоролика, распространенного 15 июля 2017 года в сети интернет.

Прокуратура организовала проверку по ее обращению, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе надзорного ведомства. К ней привлечены уполномоченный по правам ребенка в Чечне, другие официальные представительства. В прокуратуре заверили, что предпримут все необходимые меры для воссоединения ребенка со своей матерью.

Судьбой мальчика в настоящее время активно занимается чеченская община в Иордании, пишет «Кавказский узел». Этот вопрос, как узнало издание от своего источника, контролирует член иорданского парламента, чеченец Самих Бено.

Видеозапись, на которой иракские солдаты демонстрируют чеченского мальчика, захваченного ими в ходе боев за город Мосул, распространяется среди пользователей соцсетей, пишет «Кавказский узел». Ребенок отвечает на вопросы на арабском языке, По словам его родных, отец мальчика также попал в руки иракских военных.

По данным издания, в правоохранительных органах Чечни подтвердили, что по факту похищения ребенка и его вывоза в Сирию ранее было возбуждено уголовное дело.

«Расследование по данному факту продолжается. Сейчас есть информация, пока еще официально неподтвержденная, что ребенок и его отец задержаны в Мосуле солдатами правительственных войск Ирака», — цитирует СМИ свой источник в правоохранительных органах Чечни.