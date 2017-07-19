Москва, 19 июля, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон, прописывающий механизм отказа от гражданства Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина в огне

Парламентарии обеспокоены тем, что на Украине никакие справки по поводу вида жительства или по поводу перехода из украинского гражданства в российское не выдаются.

«Дело в том, что в последние несколько лет по той процедуре, которая существует, справку о том, что гражданин проживал и имел гражданство Украины, получить нереально, невозможно. Фактически, таких справок просто нет. И граждане, которые хотят стать гражданином Российской Федерации, и даже граждане, которые хотят получить вид на жительство, для работы, допустим, или каких-то других целей — это получить справку не могут», — отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

В этой связи меняется механизм отказа от гражданства Украины. Так, отказ от гражданства Украины оформляется нотариально, один документ идет в ФМС, второй — на Украину. Предполагается, что при подаче документов на получение гражданства отказ от гражданства Украины заменит ту справку, которую до этого нужно было получать с Украины.

«Здесь предлагается достаточно цивилизованный способ, когда гражданин пишет отказ от гражданства Украины, этот отказ заверяется нотариально, один соответствующий документ идёт к нам, в миграционные органы российские, один документ отправлять в Украину. Соответственно, дальше уже человек может получить либо вид на жительство, либо гражданство, в зависимости от того, какие документы, какая процедура происходит», — сказал парламентарий.

Предполагается, что норма коснется до 2 млн человек.