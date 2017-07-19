Москва, 19 июля, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Госдума приняла закон, утверждающий текст присяги при вступлении в гражданство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт

Присягать России будут с 18 лет. Устанавливается порядок осуществления присяги, сама присяга имеет юридический характер, принесение присяги будет проходить в торжественной обстановке. Сразу после принесения присяги будет выдаваться паспорт.

Тексты присяги выбирались в соответствии с принципами, которые определила рабочая группа: принцип добровольности, личный и правовой характер присяги, публичность и торжественность ее принесения, лаконичность и ясность.

Нижняя палата парламента обсудила 93 варианта клятвы и выбрала один:

«Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Хороший текст, дал оценку лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Но он близок к тексту при приеме в колхоз», — сказал он. «Текст бюрократический, выверенный, но не трогает человека», — указал парламентарий.