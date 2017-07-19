Москва, 19 июля, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Избежать выяснения отношений в конфликтных регионах бывшего СССР можно только с помощью возврата всех республик в состав одной страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«У нас мучаются Донбасс, Приднестровье, Абхазия, Осетия, Карабах. Решение одно — только восстановление страны, без этого кровь и насилие будут идти еще десятки лет», — отметил Жириновский.

При этом такое объединение страны должно проходить исключительно с помощью проведения референдумов, уверен депутат. По его словам, ни одна из бывших республик СССР не откажется от того, чтобы вновь стать единой страной с Россией.

«Одна большая страна через референдум. При нормальном референдуме все, включая Прибалтику, вернутся к границам СССР», — заявил Жириновский.