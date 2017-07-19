Москва, 19 июля, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Госдума почтила память экс-спикера Госдумы Геннадия Селезнева, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Открытие памятника Геннадию Селезневу. 19.07.2017

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сегодня будет 2 года как ушел из жизни Геннадий Селезнев, который возглавлял Госдуму II и III созывов.

«И сегодня открывается мемориал на кладбище, наши коллеги уже уехали для участия в открытии ему памятника. Давайте мы его память почтим минутой молчания», — отметил он.