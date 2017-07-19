Ростов-на-Дону, 19 июля, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Мотострелковая часть дислоцированной в Ростовской области общевойсковой армии поднята по тревоге для проверки боевой готовности. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Mil.ru Учебные стрельбы

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Так, согласно замыслу, подразделения в полном составе приступили к совершению марша на штатной технике в район общевойскового полигона. В рамках учений планируется отработать элементы отражения нападений условного противника из засад и с воздуха силами боевого охранения и с применением средств противовоздушной обороны. В ходе учений военнослужащие будут применять беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, будут проведены учебные стрельбы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в текущем году запланировано более 2,8 тыс. тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. Стоит отметить, что в 2016 году было проведено 3 тыс. 630 учений, а также пять внезапных проверок боеготовности войск.