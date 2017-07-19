Грозный, 19 июля, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Информацию о преследовании представителей сексуальных меньшинств в Чечне распространяют из-за личной выгоды правозащитники и лица, которые хотят выехать из России на Запад, чтобы зарабатывать там деньги. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью американскому каналу HBO.

R0b3rt0 ЛГБТ. Мадрид. 2008

«Это подлые наши правозащитники, продажные, которые всё время обманывают американские, так скажем, власти и получают копейки. И очень много людей будут отправляться из Москвы, типа они, их преследует Кадыров, они там вынуждены уехать в Европу, и они будут там делать деньги», — заявил чеченский лидер.

Слова Кадырова обеспокоили Госдеп США. Как сообщало ИА REGNUM, об этом заявила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт. Ситуация с гонениями на представителей ЛГБТ в Чечне уже не раз обсуждалась на высоком уровне, отметила она.

«Мы (власти США), конечно, осведомлены о комментариях, которые были сделаны. Комментарии главы Чечни нас очень беспокоят и расстраивают», — заявила Нойерт.

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Напомним, тему преследования геев в Чечне первой подняла «Новая газета», опубликовав статью о якобы имеющих место массовых задержаниях в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Эту информацию подхватили правозащитные организации в России и за рубежом. За несколько месяцев свою озабоченность положением геев в республике высказал не один политический деятель.

В числе защитников представителей ЛГБТ-сообщества оказались канцлер ФРГ Ангела Меркель и новый президент Франции Эммануэль Макрон, постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, американский сенатор Бен Кардин, член сенатского Комитета по международным делам и глава Европарламента Антонио Таяни.

Между тем проверки, организованные Генпрокуратурой и Следственным комитетом, не выявили фактов притеснения геев в Чечне.

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Об отсутствии самого наличия геев в Чечне высказывался не раз и глава региона Рамзан Кадыров. Комментируя статью журналистов «Новой газеты» о нарушениях прав представителей секс-меньшинств в Чечне, он отметил, что ее авторы должны «попросить тех продажных шайтанов, чтобы они извинились перед чеченским народом, встали на колени за то, что они оскорбили, унизили, обвинили».

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