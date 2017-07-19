Калининград, 19 июля, 2017, 09:42 — ИА Регнум. В Калининграде осужден следователь СКР Евгений Синюшкин. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, уже бывший следователь приговорён к 4 годам и трём месяцев лишения свободы.

Vk.com / страница Е. Синюшкина Осужденный экс-следователь Синюшкин с народным артистом Никоненко

Криминальная история, в которой оказался замешан Синюшкин, произошла три года назад, когда были задержаны за взятку два замглавы Янтарного городского округа 54-летний Владимир Иванов и 34-летний Алексей Лапин (они уже осуждены на суммарный срок 16,5 лет строгого режима).

По данным ведомства, следователь Центрального района г. Калининграда Синюшкин пообещал за 4 млн рублей помочь избежать чиновникам уголовной ответственности. Полученными деньгами следователь «распорядился по своему усмотрению», отметили в региональном управлении СКР.

После задержания оперативниками ФСБ следователя было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере). Отбывать наказание экс-следователь Синюшкин станет в исправительной колонии общего режима.

Евгению Синюшкину 35 лет. Выпускник Калининградского юридического института МВД РФ. Он был уволен из следственных органов в январе 2015 года в связи с нарушением Присяги следователя и совершением порочащего поступка и в том же месяце взят под стражу. Однако далее он был отпущен под подписку о невыезде и уже взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что уголовное преследование в отношении бывшего следователя не мешало ему участвовать в общественно-культурной деятельности. Так, на его странице в соцсети есть фотография с народным артистом РСФСР Сергеем Никоненко на открытии 5 мая 2017 года в г. Гвардейске памятника Василию Тёркину. «Вместе с уважаемыми людьми открыли монумент Тёркину в Гвардейске», — гласит подпись.