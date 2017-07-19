Краснодар, 19 июля, 2017, 08:53 — ИА Регнум. В Краснодаре на территории парка 30-летие Победы полыхал огонь. Пожар произошёл в спейкт-парке. Фотографии с горящего объекта пользователи выложили в соцсети, посетовав, что место было хорошее и очень жаль, что так произошло.

Скриншот страницы группы «Жесть Краснодара» vk.com/ghestkrd Пожар в скейт-парке

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило в 3:12 19 июля.

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Первые пожарные расчёты прибыли на место ЧП менее чем через десять минут. Огонь уже прошёлся по территории в 150 кв. м. Как уточнили в ведомстве, горели деревянные щиты. Для того чтобы полностью потушить возгорание, огнеборцам потребовался почти час. В тушении пожара были задействованы пять пожарных расчётов.

К счастью, никто не пострадал. В качестве предварительной причины пожара специалисты рассматривают неосторожное обращение с огнем. Точную причину установит экспертиза.

Напомним, торжественное открытие площадки для экстремального вида спорта в парке 30-летия Победы состоялось 27 апреля 2013 года при участии главы Краснодара Владимира Евланова. Её общая площадь составляет 2,5 тыс. кв. м.