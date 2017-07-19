Омск, 19 июля, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Мэр Омска Вячеслав Двораковский заявил о намерении сложить свои полномочия с сегодняшнего дня, 19 июля.

Омск

Информацию о том, что Двораковский подал заявление об отставке, ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Заседание горсовета ещё не закончилось. Мэр подал такое заявление, но горсовет его отставку не принял. Это данные на текущий момент, после завершения заседания информация будет полной», — сказали в мэрии.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Вячеслав Двораковский выиграл досрочные выборы мэра Омска в 2012 году. Тогда он набрал 49,35% голосов избирателей при явке чуть более 16%. В июле 2017 года должен был завершиться срок его полномочий на этом посту.

Всенародные выборы мэра Омска были отменены в 2015 году. Весной 2017 года депутаты горсовета уже предприняли одну попытку выбрать нового мэра. Однако эта попытка провалилась.

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Выборы главы Омска перенесли на ноябрь 2017 года. До этого времени руководить городом должен был Вячеслав Двораковский. При этом ранее он заявил, что не намерен участвовать в новых выборах мэра.

ИА REGNUM следит за развитием событий.

О том, каким Омск был при Вячеславе Двораковском, читайте в материале ИА REGNUM «Омск — «город, который пришёл в полный упадок»».