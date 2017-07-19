Томск, 19 июля, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Томский футбольный клуб «Томь» погасил долги по зарплате перед игроками, тренерами и другими работниками за январь — май в полном объёме. Размер накопившегося за пять месяцев 2017 года долга перед 197 сотрудниками составил 333,6 млн рублей. Об этом сообщает Роструд. Уточняется, что генеральный директор клуба Руслан Кисилев и юридическое лицо ООО «Футбольный клуб «Томь» привлечены к административной ответственности.

Fctomtomsk.ru ФК «Томь»

Как пишут некоторые местные СМИ, ФК «Томь» испытывал серьёзные финансовые сложности ещё в прошлом году. Замгубернатора Томской области Чингис Акатаев в начале 2017 года озвучил сумму долгов — около 450 миллионов рублей. Позже клуб получил спонсорскую помощь на погашение задолженности: в конце февраля — 200 млн рублей, в конце июня — ещё 250 млн рублей.

После сезона 2016/2017 томский футбольный клуб из-за долгов по зарплате покинул премьер-лигу — он не мог регистрировать новых игроков пока не погашены все долги. В начале июля запрет был снят и к первому матчу в Футбольной национальной лиге «Томь» заявила восемь игроков.

Отметим, что «Томь» с финансовыми трудностями сталкивается не впервые. В 2009 году из-за непростого финансового положения томский футбольный клуб чуть не был снят с чемпионата. После встречи руководства «Томи» с Владимиром Путиным ситуацию удалось стабилизировать — у команды появились семь спонсоров из числа крупных компаний, работавших на территории области.

В прошлом сезоне ФК «Томь» занял последнее место в Российской футбольной премьер-лиге и покинул элитный дивизион российского футбола. Команда одержала три победы, к ничьей свела пять матчей, проиграла 22 игры.

Отметим, что в марте 2017 года клуб отметит 60-летний юбилей.