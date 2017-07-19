Варшава, 19 июля, 2017, 06:27 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда подписал 17 июля поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающие демонтаж советских памятников в стране, пишет 18 июля Die Tagesschau со ссылкой на официальный сайт президента.

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Поправки, предполагающие снос советских памятников в рамках декоммунизации, а также демонтаж воинских мемориалов, посвященных павшим на территории Польши советским солдатам, вступят в силу через три месяца после подписания.

Напомним, закон о сносе памятников был принят польским сеймом еще 22 июня.

СМИ передают, что он может коснуться более 200 советских памятников. В поправках отмечается, что под снос попадают те памятники, которые находятся в публичных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду «тоталитарных режимов», к которым в Польше относят советский строй и коммунистическую идеологию, в названиях географических объектов, принят в этой стране весной 2016 года.