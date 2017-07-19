Барнаул, 19 июля, 2017, 06:27 — ИА Регнум. По итогам голосования на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», алтайские активисты добиваются ремонта 10 дорог, занявших верхние строчки получившегося антирейтинга. Как сообщает сегодня, 19 июля, официальный сайт ОНФ, в Алтайском крае к числу самых «убитых» отнесли дороги по улицам Балтийская, Георгия Исакова, Трактовая и Попова в Барнауле, Комсомольская в Рубцовске, межквартальные проезды на улицах Солнечная Поляна и Шукшина в Барнауле, проспект Ленина в Рубцовске, улицы Новосибирская и Власихинская в Барнауле.

ОНФ «Убитая» ул. Балтийская в Барнауле

ОНФ Встречи активистов ОНФ в барнаульских дворах

Активисты отмечают, что пользователи дополняют информацию о проблемных участках комментариями.

«Фото реальное. Ямы полметра глубиной, после хорошего дождя здесь можно плавать на лодках», — так, к примеру, обозначили состояние дороги на проспекте Ленина жители Рубцовска.

«По итогам встреч во дворах, где общественники рассказывают о проектах ОНФ и раздают информационные материалы, жильцы домов стали активнее размещать на карте межквартальные проезды», — отмечают в ОНФ.

ОНФ Проезд на Солнечной поляне в Барнауле

Известно, что результатом этой работы и стало включение двух барнаульских проездов в число самых «убитых» дорог Алтайского края.

«Один из них в районе дома на Солнечной поляне, 31/268, по словам горожан, «раздавлен» грузовыми автомобилями, подъезжающими к продуктовому магазину. Проезд в районе дома на Шукшина, 34/260, ведет к многофункциональному центру. Он не ремонтировался с момента постройки. Клиенты центра на автомобилях вынуждены пробираться к нему через дворы соседних домов, нарушая правила дорожного движения и создавая аварийную обстановку. Активисты ОНФ призвали органы власти при планировании дорожных работ учесть мнение населения, проголосовавшего за ремонт межквартальных проездов», — отмечается в сообщении ОНФ.

Состояние дорожного полотна на ул. Шукшина

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате взаимодействия общественников с властями в рамках реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» 8 проблемных участков дорог в Алтайском крае уже включены в планы по ремонту на 2017−2018 гг. Кроме того, власти перенесли капитальный ремонт улицы Балтийской со следующего года на текущий год. Там уже снимают старый слой асфальта. Фрезерование и укладка нового основания ведутся еще на 7 дорогах Барнаула и Рубцовска.

«В этом году Алтайский край получил значительный объем средств на ремонт дорог. Органы власти понимают важность общественного контроля как за расходованием этих средств, так и за качеством ремонтных работ. Так, более 90% «убитых» дорог Барнаула включены в планы ремонта на 2017−2018 гг. в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», — пояснил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Алтайском крае Евгений Якунин.

Всего жители Алтайского края нанесли на интерактивную карту проекта ОНФ свыше 200 участков дорог, за которые отдано уже более 4 тыс. голосов.