Радио REGNUM: первый выпуск за 19 июля
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 июля, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Тяжёлое оскорбление: Москва не оставит без ответа польский закон о советских памятниках;
- Разница между встречей и переговорами: СМИ узнали о неофициальной встрече Путина и Трампа в Гамбурге;
- Мнимые отклонения: Россия обеспокоена желанием США разместить ракеты средней дальности у её границ;
- Новая политика: глава МИД ФРГ предложил снять санкции с РФ без полного выполнения Минска-2;
- Упустили время: РФ потеряла около 200 млрд рублей из-за отставания в интернет-торговле;
- Найти излишки: регионы измерят по модельному бюджету.
Выпуск на сайте podster.fm