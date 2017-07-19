Владивосток, 19 июля, 2017, 04:56 — ИА Регнум. В Приморском крае наблюдается глубокий кризис в реализации указа президента России Владимира Путина о выделении многодетным земельных участков. Председатель региональной организации «Совет многодетных родителей», общественный советник губернатора Ирина Медведева в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразила уверенность, что основной проблемой является нежелание власти исполнять закон — политической воли в Приморье нет.

Мыс Эгершельд. Владивосток

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По словам общественного советника губернатора Владимира Миклушевского, начиная с 2016 года во Владивостоке с выделением земли многодетным никаких сдвигов нет — в очереди находятся 1806 семей. Срок ожидания очереди, несмотря на утверждённые законом 180 дней, у подавляющего большинства семей превышает уже два года.

Кроме того, в том же Владивостоке ни один участок инженерной инфраструктурой не обеспечен. Дорожной сетью обеспечены всего 53 участка, есть порядка 200 участков, к которым есть партизанские тропы или требующие реконструкции старые дороги, все остальные 1700 участков подъезда не имеют.

«Каких-то грандиозных изменений в ближайшее время не предвидится. Я наблюдаю глубокий кризис в этом вопросе», — констатировала Ирина Медведева.

Председатель приморской организации «Совет многодетных семей» также рассказала, что 29 мая состоялся круглой стол, администрация Приморского края подписала соглашение о софинансировании, подпись оставалось поставить только администрации Владивостока, после чего должен был быть объявлен аукцион на строительно-монтажные работы по массиву в бухте Лазурная.

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Документ был подписан только в минувшую пятницу, 14 июля, аукцион объявили лишь накануне, 18 июля, — после настоятельных звонков Ирины и в краевой департамент дорожного хозяйства, и в администрацию города.

«Мы можем принимать позицию той или иной стороны, но, если честно, я устала вникать в их трудности. В конце концов, у нас есть поставленная президентом задача, есть целый указ, и, несмотря на все трудности, он должен исполняться», — уверена многодетная мать. — С момента круглого стола до момента моего вмешательства прошло 40 дней: каждый сидел на своём месте и ничего не делал, и рассуждал о том, что его где-то что-то не устраивает, — отметила общественный советник губернатора. — Очень грустно, когда такие вещи происходят, когда всё происходит в ручном режиме. Основная проблема — нежелание исполнять закон. Когда есть желание, ищется способ, когда желания нет, ищутся предлоги, мотивы и так далее. Когда есть политическая воля, всё решаемо, когда нет этой воли, мы имеем то, что имеем».

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы многодетных семей Приморья не решаются из года в год. Лишь единицы смогли реализовать своё право на строительство жилья, в большинстве своём люди даже не могут подъехать к участкам из-за отсутствия там должной инфраструктуры.