Кострома, 18 июля, 2017, 23:48 — ИА Регнум. За первые четыре месяца 2017 года почти 2 тыс. человек заболели ОКИ — острыми кишечными инфекциями. Из них 69% — дети до 14 лет. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Костромской области. При этом 92% детей от 3 до 6 лет, заболевшие ОКИ (всего 455 случаев) посещали дошкольные образовательные учреждения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

В целом, по словам специалистов Роспотребнадзора: «вспышечной и групповой заболеваемости ОКИ и ЭВИ за истекший период на территории области не зарегистрировано». С января по июнь 2017 года показатель заболеваемости энтеровирусной инфекцией составил 0,61 на 100 тыс. человек.

Отметим, что согласно докладу Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году», Кострома занимает 25 место по заболеваемости ОКИ среди субъектов РФ. Еще один «бич» региона — клещи. Костромская область заняла 6-е место по России с обращаемостью по поводу укусов клещей по России.

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