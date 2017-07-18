Санкт-Петербург, 18 июля, 2017, 22:53 — ИА Регнум. Житель Московской области Филипп Будейкин, известный в соцсети под псевдонимом «Филипп Лис», приговорен к 3 годам 4 месяцам колонии-поселения по уголовному делу о доведении до самоубийства в отношении подростков.

Места лишения свободы

Приговор администратору так называемых «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте» вынес Тобольский районный суд Тюменской области. Дело в том, что там произошло одно из инкриминированных Будейкину преступлений: под влиянием злоумышленника 16-летняя школьница в июне 2016 года пыталась совершить самоубийство, но ее жизнь спасли медики.

Кроме того, по данным следствия, Будейкин склонял к суициду 15-летнюю девушку из Астрахани. В мае 2016 года школьницу убедили отказаться от совершения самоубийства сотрудники правоохранительных органов.

Филиппа Будейкина обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ст. 110 УК РФ, ч.3 ст. 30, ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства и покушение на него). За это ему грозило до пяти лет лишения свободы.

Как сообщают СМИ, Будейкин признал свою вину и раскаялся в совершенных злодеяниях.

По данным следствия, Будейкин в апреле-мае 2016 года, находясь в Москве и Московской области, вёл в социальной сети «ВКонтакте» постоянную деятельность, направленную на распространение среди несовершеннолетних пропаганды суицида и склонение их к совершению самоубийства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22-летнего Филиппа Будейкина задержали 16 ноября 2016 года в подмосковном Солнечногорске. Он был доставлен в Санкт-Петербург и помещен под арест. Показания против молодого человека дали администраторы и участники «группы смерти», проживающие в разных регионах России.